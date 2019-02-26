Tuzla ilçesinin İçmeler Mahallesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı kimyasal koku IHAAW062421-ASA/26-02-2019 - İstanbul'un Tuzla ilçesinin İçmeler Mahallesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı kimyasal bir koku var.

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