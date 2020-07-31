Tuzla kurban pazarında bıçaklı kavga! Yaralılar var!Bakan Albayrak’tan vergi indirimi müjdesiİçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildiKızını ve eşini sabaha kadar dövdü! Genç kadın isyan etti!Vaka sayılarıyla ilgili korkutan açıklama! Ağustos ayı patlama yaşanabilir!Kurban duası nedir? Kurban duası nasıl yapılır?Nilgün Belgün'den babası ile ilgili çarpıcı itiraf: " Ona ölene kadar siz dedim"Kurban kesildikten sonra kılınan namaz nasıl kılınır?Kurban dağıtımı nasıl olmalı? Kurban eti nasıl pay edilir?Kurban eti yıkanır mı?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Tuzla kurban pazarında bıçaklı kavga! Yaralılar var!

Tuzla kurban pazarında bıçaklı kavga! Yaralılar var!

Tuzla'da kurban pazarında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. İki aile üyelerinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar kullanıldı.

Tuzla kurban pazarında bıçaklı kavga! Yaralılar var!

Tuzla Aydınlı'da kurulan hayvan pazarında et paylaşımı sırasında çıkan tartışma kavgada dönüştü. İki aile üyelerinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar kullanıldı.

5f23d9fbc8c37319e00b1869.jpg

Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5f23d9fbc8c37319e00b1867.jpg

Polis kavgaya müdahale ederek kavga eden tarafları gözaltına aldı.

5f23d9fbc8c37319e00b1865.jpg

Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT