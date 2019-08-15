Tuzla Nikah Sarayı ve Kültür Merkezinde bayramlaşma programı düzenlendi

Tuzla'da Kurban Bayramı münasebeti ile bayramlaşma programı düzenlendi. Tuzla Nikah Sarayı ve Kültür Merkezinde gerçekleşen program da Tuzlalı vatandaşlar ve Tuzla Protokolü bir araya geldi.

Bayramlaşma programına Tuzla Kaymakamı Ali Akça'nın yerine vekaleten Sultanbeyli Kaymakamı Sn. Metin Kubilay, Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Piyade Okulu Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak, Tuzla Emniyet müdürü Müslüm Kahraman, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar,meclis üyelerimiz, Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti'nden Prof Dr. Nihat Berker ,şehit yakınları ve gaziler ile birlikte Tuzlalı vatandaşlar katıldı.

Muhabbetin, yardımlaşmanın milli ve dini duyguların var olduğu Kurban Bayramı Tuzla da birlik ve beraberlik içinde idrak edildi.