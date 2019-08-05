Tuzla Piyade Okulu'nun atış alanında yangın çıktı!
Tuzla Piyade Okulu'ndaki atış alanında yangın meydana geldi. Çıkan yangına itfaiye müdahalede bulunuyor.
Tuzla Piyade Okulu'ndaki atış alanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi.
Yangın sebebiyle Tuzla Piyade Okulu'ndaki atış alanına itfaiye ekipleri sevk edilirken, çıkan yangında 2 hektar alanın yandığı öğrenildi.
Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken yangın nedeniyle çevreye duman yayıldığı gözlendi.
Ayrıntılar geliyor...
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