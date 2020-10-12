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  3. Tuzla yasta! Zekeriya Tutar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Tuzla yasta! Zekeriya Tutar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Tuzla Belediyesi Eski Müdürü ve Türkiye Taekwondo Federasyonu Asbaşkanı Zekeriya Tutar, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Zekeriya Tutar 55 yaşındaydı.

Tuzla yasta! Zekeriya Tutar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Aniden rahatsızlanarak Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zekeriya Tutar, bugün öğlen saatlerinde vefat ettiği öğrenildi.

Türkiye Tekvando Federasyonunda üç dönemdir asbaşkanlık görevini yürüten Zekeriya Tutar, Tuzla Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Kızılay Yönetim Kurulu üyeliklerinin yanı sıra AK Parti ve Refah Partisinde aktif siyaset yapmıştı.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Federasyondan yapılan açıklamada, "Cumartesi ve pazar günleri Antalya'da federasyonun yönetim kurulu toplantısına katılan Zekeriya Tutar, pazar akşamı döndüğü İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirdi. Tuzla Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alınan Tutar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı." denildi.

CENAZE NAMAZI

Edinilen bilgilere göre merhum Zekeriya Tutar'ın cenaze namazı 13 Ekim 2020 (Yarın) Salı Günü Saat 16:30'da Evliya Çelebi Mahallesi Bulunan MOPAŞ CAMİİ'NDE İkindi Namazından Sonra Kılınacak Cenaze Namazının Ardından Kurtköy Mezarlığına Defnedileceği öğrenildi.

Merhuma ALLAH'tan Rahmet, Tutar Ailesi Başta Olmak Üzere Yakınlarına ve Sevenlerine Başsağlığı Dilerim.



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