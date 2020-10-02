Tuzla'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlılara özel ziyaret!

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla koronavirüsten dolayı evlerinde kalan yaşlı vatandaşları ziyarette bulunan Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, onların sorunlarını dinleyerek onlara bu zorlu günlerde destek oldu.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaşlıları evinde ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, Gönül Elleri Çarşı Yaşlılar Komisyonunun Kent Gönüllüleri 365 gün yaşlılarla ilgilendiğini ifade ederek şunları söyledi. ‘’Bugün Yaşlılar Günü’ne binaen bu ziyaretlerimizi gerçekleştirip yaşlılarımızın dualarını alıyoruz. Biz bir yıl boyunca hep böyle onların gönüllerini yapmaya, onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bazen kendi akranları ile beraber vakit geçirmelerini sağlamak gibi çok insani olan ve belli bir yaştan sonra daha çok ihtiyaç duydukları sohbet edecek birilerini bulabilmek gibi önemli bir sosyal projeyi de sürdürüyoruz. Bizim medeniyetimiz gereği büyüklerimize hürmet etmeyi, hizmet etmeyi, onların isteklerini karşılamayı, kendi akranları ile buluşmasını da sağlamak için Yaşlılar Merkezimizi kullanıyorduk. Ama orası kapalı olduğu için şimdi biz kendilerini ziyaret ederek onların yokluklarını hissettirmemeye, yalnız hissettirmemeye çalışıyoruz. Bu hafta bütün arkadaşlarımız bütün yaşlılarımızı ziyaret ediyorlar.” dedi.

''BELEDİYEMİZDEN ÇOK MEMNUNUZ''

Tuzla Belediyesi’nden çok memnun olduğunu belirten Burhan Gürbüz, “Çok memnunuz. Başkanımız gereken ilgiyi gösteriyor. Tuzlamız çok güzel. Belediyemizden çok memnunuz. Gerekli katkıyı veriyorum. Başkanımızı rahmetli annemin hastalığından tanıyorum. İki defa kısa görüşmem oldu. İstediğim zaman da kapısını çalıp girip konuşabiliyorum” dedi.