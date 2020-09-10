Tuzla'da 15 yıllık hasret sona erdi! 250 aile tapusuna kavuştu

Tuzla'da Mimar Sinan Mahallesi'nde 250 ailenin 15 yıldır süren iskan ve tapu sorunu halleden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, düzenlenen törenle tapularını ailelerine sundu. Tapu dağıtım töreninde konuşan Başkan Yazıcı; “Geçmişten gelen bu kanayan yaraları çözmek içinde hep beraber uğraşıyoruz.” dedi.

KANUNİ BİR BOŞLUK VARDI

Geçmişten gelen sorunların çözüme kavuşturulması için titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Belediye başkanı olduğum ilk yıllarda, özellikle başlayan bir durum. O dönemde kanuni boşluklardan yararlanan müteahhitler, zamanından önce dairelerini satıp, özellikle ruhsattan sonra iskan almadan gitmek gibi, kanuni bir boşluk vardı. Geçmişten gelen sorun bu sitede yaşanıyordu. Özellikle de bu siteyle ilgili çok sıkıntılar yaşandığı süreçte elimizden geleni yaptık. Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız dahil, bu konunun sıkıntılarını fark edip, geçtiğimiz yıl itibariyle yeni kanuni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerle artık inşaat belli bir seviyeye gelmeden satış yapılmasının önüne geçilmiş oldu” dedi.

Tapularına kavuşmak için yıllardır bekleyen site sakinleri, sevinçlerini dile getirirken, sorunu çözmek için yıllardır gayret gösteren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ettiler.

GEÇMİŞTEN GELEN BU SORUNLARI ÇÖZÜYORUZ

Başkan Yazıcı, vatandaşların bu konuda artık hiçbir mağduriyet yaşamayacaklarını da ifade ederek, “Geçmişten gelen bu kanayan yaraları çözmek içinde hep beraber uğraşıyoruz. Bu sitede onlardan bir tanesiydi. Aslında yapmamız gereken onlarla birlikte olmaktı. Ama bazen şu sorunlar oluyordu. Daireyi satın alan birisi ilk önce satın almadan burası iskan alabilir mi? alamaz mı? diye sormadan daireyi alıp, sonradan gelip iskan alamadığını söylüyordu. Böylesine paradokslardan oluşuyordu. Ancak yeni çıkan kanun düzenlemesiyle, sayın Cumhurbaşkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın bünyesinde çıkan bu kanun düzenlemesiyle, artık belli bir seviyeyi bitirmeden hiçbir satış yapamayacağını, tamamını bitirdiğinde zaten iskana haiz olacaktır. Bu sorunlar artık yaşanmayacak ama, geçmişten gelen bu sorunları da çözüyoruz” şeklinde konuştu.

TOPLAMDA 24 BİN 363 MALİKE TAPU ÇIKARILMIŞ OLDU

Tuzla’da daha öncede yapılan 46 adet imar uygulaması tescil edilerek, toplamda 24 bin 363 malike tapu çıkarılmış oldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın yürüttüğü çalışmalar ile daha önce de, Akfırat, Tepeören, Aydıntepe, Yedi Evler gibi mahalleler ile 409 sitenin iskan ve tapu problemleri çözülerek binlerce aileye tapuları teslim edildi.