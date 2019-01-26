Tuzla'da 2 milyon değerindeki değerli madeni çalan şüpheliler yakalandı

TUZLA'da bir işyerinden çalınan yüklü miktardaki volfram madenini piyasaya sürmeye hazırlanan şüpheliler polisin operasyonu ile yakalandı. Ele geçirilen madeninin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon liraya olduğu belirtildi.

Tuzla'da 8 Ocak günü bir işyerinden yüklü miktarda toz kimyasal maddenin çalındığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. İş yeri sahibi İsrail İ., çalınan kimyasal toz hammaddeyi piyasaya sürmeye çalışan kişiye ait telefon numarasını polis ekiplerine verdi. Şüphelinin yakalanması için alıcı gibi davranan polis, şüpheliye ait telefonu aradı. Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yaptığı çalışmalarda şüphelinin lise öğrencisi 2003 doğumlu F.Y. olduğunu tespit etti. Ayrıca Yavaş'ın bir süre önce okuduğu liseden ayrıldığı belirlendi. Şahsın adresine giden ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

Şüpheli, kendisine çalıntı malzemeler sorulduğunda, mahalleden tanıdığı E.Ü isimli kişinin çalıntı malzemelerin fotoğraflarını kendi telefonuyla çekip üçüncü bir kişiye gönderdiğini ifade etti. Adı geçen E.Ü. isimli kişinin tespiti için polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda E.Ü.'nün çeşitli suçlardan sabıkası olduğu ve hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan arama kararı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri E.Ü'nün yakalanması ve değeri yaklaşık 2 milyon lirayı bulan çalıntı kimyasal maddenin ele geçirilmesi için şahsın Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi. E.Ü operasyon sırasında evin arka penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise kömürlükte 11 adet farklı ebatlarda plastik bidonlar içerisinde söz konusu çalıntı volfram madeni ele geçirildi. Polis maddeye el koydu. Gözaltına alınan E.Ü. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

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DHA