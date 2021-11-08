Tuzla’da 3 gün sürecek 'İstihdam Fuarı' başladı! 10 bin kişiye istihdam desteği sağlanacak

Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Burada iyi bir istihdam rakamı bekliyoruz. Global kriz, bunun getirmiş olduğu durumlar var. Şu anda dünyadaki tedarikçi olan Çin’in girmiş olduğu sıkıntı bizim ihracatçılarımızın üretim alanında kalifiye eleman ihtiyacını artırdı. Şu anda ilçemizde olan 5 organize sanayi 20 Milyar Dolar’a yakın ihracat yapıyorlar. Ciddi eleman ihtiyaçları var” dedi.

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, yıl boyunca gerçekleştirdiği istihdam desteğini özel bir fuar ile taçlandırdı. İş arayan vatandaşların işveren firmaların temsilcileri ile buluşabildikleri Kariyer ve İstihdam Fuarı bugün kapılarını açtı. Açılış öncesinde kurdele kesimi töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İŞKUR Genel Müdürü Türkan Polat, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Ayla Dev, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

“İŞVEREN FİRMALARIN PERSONEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAKLARI BİR PLATFORM OLUŞTURDUK”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Burada 120’ye yakın firmanın personel ihtiyaçlarını karşılayacakları bir platform oluşturmaya çalıştık. Halk günü yaptık. İş arayan vatandaşlarımıza ‘Buyurun burada bir fuar’ var diyebileceğimiz bir fuardayız. Tuzla’daki sanayi kuruluşlarının insan kaynakları departmanlarının, ‘Eleman arıyoruz, bulamıyoruz’ diyenlerin de buluşma ortamı burası. Kendi iş planlarına uygun çalışan bulamayanlar için de iyi bir yer burası. İşveren işe iş arayan karşılıklı görüşüyor ve anlaşıyorlar. Bu şekilde de istihdam sağlanıyor” dedi.

“BİZ KÖPRÜ GÖREVİ YAPIYORUZ”

Başkan Yazıcı,” Özellikle Halk Günü buluşmalarımıza iş için gelen vatandaşlarımız, bizim Kariyer ve İstihdam Merkezimizin bulduğu işleri teklif ettiğimiz zaman asgari ücreti kabul etmiyorlar. Belli bir limitleri var, bazen de masa başı olsun gibi iş planları yapıyorlar. Sanayicilerimiz de sıradan işlerde hiç eleman bulamadıklarını, bazen de kalifiyeli eleman bulamadıkları için şikayetleri oluyor. Biz aslında arada köprü görevi yapıyoruz. Biz CV kaynaklarımızı işçi arayan firmaların insan kaynaklarına açıyoruz. Kendi aradıkları nitelikte personeli çağırıp bakabiliyorlar” dedi.

İş aramak için fuara gelen Salih Torun,” Çok başarılı bir fuar olmuş. Danışmanlar çok iyi yardımcı oluyorlar” dedi. Aziz Çakmak ise,” Çok iyi iş olanakları var. Yeter ki çalışmak isteyin. Bu fuarda iş imkanı mevcut” dedi.