Tuzla’da 30 Ağustos Zafer Bayramı 97. yılı kutlama töreni düzenlendi

97. Yılında Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı. Siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldığı tören Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile tamamlandı.

Tuzla sahil tören alanında gerçekleşen tören de Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Piyade Okulu Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun’a vekaleten Piyade Albay Cüneyt Özdemir Atatürk Anıtına kurumlarını temsilen çelenk sundu.

Siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı 97. yılı kutlama töreni Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile tamamlandı.