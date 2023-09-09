Tuzla’da 50 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıtımı devam ediyor

Tuzla Belediyesi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde bulunan 62 okulda öğrenim gören 50 bin ilk, orta ve lise öğrencilerine kırtasiye seti hediye etti.

İhlas Haber Ajansı
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Tuzla’da 50 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıtımı devam ediyor

Tuzla Belediyesi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde bulunan 62 okulda öğrenim gören 50 bin ilk, orta ve lise öğrencilerine kırtasiye seti hediye etti. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından hayırsever vatandaşların destekleriyle hazırlanan setleri dağıtmak için Mehmet Akif Ersoy İlköğretim okuluna giden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gençlik eşittir gelecek diyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, en kıymetli varlıklarımız. Biz, yerel yönetimlerde etrafı, bütün sokakları, altın da kaplasak önemli değil. Önemli olan eğitimdir, önemli olan gençlerimizdir, çocuklarımızdır" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, göreve geldiği ilk günden itibaren eğitime verdiği destekleri arttırarak sürdürüyor. Bu çerçevede Tuzla Belediyesi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde bulunan 62 okulda öğrenim gören 50 bin ilk, orta ve lise öğrencilerine kırtasiye seti hediye etti. Başkan Yazıcı, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda 1. sınıfa başlayan öğrencileri okullarında ziyaret ederek, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır ile birlikte öğrencilerin sınıflarında kırtasiye setlerini dağıttı. Başkan Yazıcı, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra öğretmen ve idarecilere başarılar diledi.

"Kitaplar devletten kırtasiye malzemeleri belediyeden"

Eğitim destekleri ile ilgili konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız ülke çapında tüm öğrencilerimizin kitaplarını ücretsiz veriyor. Bizler de velilerimizin eğitim masraf yükünü bir nebze hafifletmek adına kırtasiye ihtiyaçlarına destek veriyoruz. Bu maksatla, kitaplar dışında kalan temel ihtiyaç kalemlerinden oluşan kırtasiye setleri hazırladık. İlçemizdeki tüm okullarda, yaklaşık 50 bin öğrencimize bu setleri dağıttık" dedi.

"Çocuklar bizim geleceğimiz en kıymetli varlıklarımız"

Başkan Yazıcı konuşmasında şunları kaydetti: "Gençlik eşittir gelecek diyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, en kıymetli varlıklarımız. Biz, yerel yönetimlerde etrafı, bütün sokakları, altın da kaplasak önemli değil. Önemli olan eğitimdir, önemli olan gençlerimizdir, çocuklarımızdır. Onları yetiştirerek biz aslında geleceğimizi inşa ediyoruz. Geleceğimizin inşası için çocuklarımıza yapmış olduğumuz bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"İlk emri "oku" olan medeniyetin evlatlarıyız"

"Toplumda eğitimin ne kadar kıymetli olduğunu medeniyetimiz çok net bir şekilde ortaya koyuyor," diyen Başkan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk emir olarak "oku" diyen bir medeniyetin evlatlarıyız. Biz biliyoruz ki cehalet en büyük düşmanımızdır. Eğitim, bir toplumdaki tüm yaraları tüm sorunları, tüm problemleri çözen en önemli konudur ve biz de göreve başladığımız günden itibaren heyecanla eğitim desteğimize devam ediyoruz. Bugün 50 Bin materyallerle beraber tüm eğitim materyalleriyle 50 Bin çocuğumuza verdiğimiz bu setlerle bunu da tekrar gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Tuzla'mıza hayırlı uğurlu olsun."

"Doksan okulumuzda eğitim öğretime hazırız"

Tuzla Belediyesinin eğitime verdiği destekten dolayı Başkan Yazıcı'ya teşekkür Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, "Tuzla'da bulunan elli bin öğrencimize kırtasiye yardımında bulundular. Cumhuriyetin yüzüncü yılında geleceğin yüzyılını inşa edecek öğrencilere katkıda bulundukları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Tuzla'da elli bin öğrenciyle birlikte doksan okulumuzda eğitim öğretime hazırız." dedi.

Tuzla’da 50 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıtımı devam ediyor

Tuzla’da 50 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıtımı devam ediyor

Tuzla’da 50 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıtımı devam ediyor

Tuzla’da 50 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıtımı devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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