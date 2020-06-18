Tuzla'da 500 TL'lik borç yüzünden arkadaşını vurdu!

Tuzla'da Evliya Çelebi Mahallesi, Genç Osman Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda borç davası yüzünden bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla arkadaşını vurdu. Olaydan sonra her yerde aranan arkadaş katili kısa bir süre sonra bulunurken ona yardım eden iki kişi ise yakalanıp gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları soruşturmada olay gecesi Mehmet Yıldız'ın arkadaşı Murat K. ile alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiklerini ardından cinayet olayının yaşandığını tespit etti. Bu gelişme üzerine her yerde aranmaya başlanan Murat K.'nın izi Pendik , Esenler Mahallesi, Cengiz Sokak üzerinde bulundu. Kovalamaca sonucu Murat K. ile birlikte ona yardım ve yataklık ettikleri belirlenen Mehmet A.(34) ve Mehmet K.(20) gözaltına alındı.

Poliste yapılan sorgulama sonucu Murat K.'nın, Mehmet Yıldız'a 3 bin lira borcu olduğu, Mehmet Yıldız'ın ise şüpheli Murat K. 'ya 3 bin 500 lira borcu olduğunu söylediği öğrenildi. Aradaki bu fark yüzünden olay gecesi tartışan iki arkadaştan Murat K.'nın silahla ateş ederek Mehmet Yıldız'ı öldürdüğü belirlendi.

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Mehmet A. ve Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.