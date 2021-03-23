Tuzla'da 60 yıllık kentsel dönüşüm projesinde müjdeli haber!

Milli Savunma Bakanlığımız ile yaptığımız protokol çerçevesinde 60 yıllık bir problem olarak görülen ve 100 bin vatandaşı ilgilendiren kentsel dönüşüm projesinde ilk adım atılarak yapılacak yol, okul, yeşil alan ve konut projesi için protokol imzalandı.

Tuzla’da İçmeler Mahallesi, Aydıntepe Mahallesi ve Aydınlı Mahallelerini ilgilendiren kentsel dönüşüm için müjdeli haber geldi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Milli Savunma Bakanlığımız ile bu günkü bedeli 120 milyon Türk Lirası olan 164 bin metrekarelik alanda yapılacak yol, okul, yeşil alan ve konut projesi için protokol imzalandığını duyurdu. Bu proje ile birlikte 3 mahallede deprem riski taşıyan, kentsel dönüşüme uygun olmayan ve depreme dayanıksız evlerde oturan dar gelirli aileler için de bir çözüm niteliği taşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca rezerv alan ilan edilen 6306 sayılı kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarıyla alanın %70’lik kısmı donatı alanlarına ayrılmıştır. Arta kalan alanlarda deprem için riskli yapı niteliği taşıyan binaların ve fiziki açıdan yerleşime uygun olmayan bölgelerde (dere yatağı vs.) bulunan binaların, bu alanlara taşınarak, vatandaşların depreme dayanıklı yeni konutlarda ev sahibi olmalarını sağlanacak. Bu proje ile İçmeler köprülü kavşağının trafik yükü de hafifleyecektir.

“60 YILLIK PROBLEMİ ÇÖZDÜK”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla’da 60 yıllık büyük bir problemin çözüldüğünü belirterek,” 2019 yerel seçimleri sırasında verdiğimiz bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. 3 mahallede yaklaşık 100 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir problemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle çözdük. Milli Savunma Bakanlığımız ile yaptığımız protokol çerçevesinde 168 bin metrekarelik bir alanı Tuzlamıza kazandırdık. Bu alanda yeni yerleşim alanları, spor alanları, okul alanları, yeşil alanlar yaparak ilçemize yakışacak bir yaşam alanı oluşturacağız. Tüm Tuzlalılara ve İstanbullulara hayırlı olsun” dedi.

“ULAŞIM SORUNUNU ÇÖZECEK BİR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Bu plandaki değişen askeri alan fonksiyonu 93 bin metrekaredir. İlan edilen Rezerv alan sınırı 168 bin metrekaredir. Sadece açılacak yolun büyüklüğü 56 bin metrekaredir. Özellikle İçmeler Mahallesi ve çevre mahallelerin kentsel dönüşümünü tetikleyici ve depreme uygun olmayan yapıları yenilemek maksadıyla yaşamsal standartlarını, sosyal altyapı alanlarını artırmak amaçlandı. Yine projede toplam 105 bin metre, yüzde 70 gibi büyük bir alanı okul, cami, spor alanı, rekreasyon alanı ve yeşil alan olarak planlayarak vatandaşlarımızın dinlenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerini karşılaması için düzenleyeceğiz.

Bu plan değişikliği, İstanbul’un 5 sanayi bölgesi ile ulaşımın sağlanmaya çalışıldığı fakat trafik yoğunluğundan dolayı sorun olmaya devam eden İçmeler Köprüsü’ndeki ulaşım probleminin çözülmesi için D-100 karayolundan 25 metrelik yol ile direk 35 metrelik Aydınlı yoluna geçişin sağlanması ana sebebiyle yapılan bir plan değişikliğidir.” dedi.

“İBB ÖLÇEĞİNDE YAPILMASI GEREKEN YOL ALANINI BİZ ÜSTLENDİK”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çözüm getirmediği yaklaşık 18 bin vatandaşımızın yaşadığı İçmeler Mahallesi’ne İBB ölçeğinde yapılması gereken yol alanını, sorunu gidermek için tamamen biz Tuzla Belediyesi olarak üstlendik. Milli Savunma Bakanlığı ile 68 Milyon Türk Lirası, güncellenmiş hali ile yaklaşık 120 Milyon Türk Lirası bedel ödeyip de aldığımız bir alandan bahsediyoruz. ​Tamamen vatandaşı yanıltmaya, dönüşüme engel koymaya çalışıp, insanların yaşamsal standartlarını arttırmaya yönelik bir planı bile bu şekilde eleştirmek, nasıl oluyor da vatandaşın yanında olduğunu söyleyen bir siyasi anlayış olabilir. Mantık dışı ve tamamen muhalefet yapmak için yapılan bir durum. Bununla alakalı vatandaşların rezerv alanda konut üretimini sağlamak istemesini engelleyen, Tuzla’da fiziki ömrünü tamamlamış, deprem gerçeğinden ötürü ivedi bir şekilde yıkılması gereken binaları yenilemek istemeyen bir tutumla bizim işimiz olamaz” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ AYDINTEPE MAHALLESİ’NE OKULA GİTMEYECEK”

İçmeler Mahallesi’ne okul alanları ve yeşil alan kazandıracaklarını belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bu proje benim seçim vaadimde var. Binlerce insana seçim kitapçığımı dağıttık. İçmeler Mahallesi’nin arkasından askeriye ile kapanmış alandan 25 metre genişliğinde yol geçireceğiz. Yol ile mahalle arasında kalan alanı da okul alanı, yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak düzenleyeceğiz. İçmeler Mahallesi’ne okul alanları kazandıracağız. Çocuklarımız Aydıntepe Mahallesi’ne okula gitmeyecek, kendi mahallelerinde gidecek. Yeşil alan olacak, spor alanları olacak.” dedi.