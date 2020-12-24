Tuzla'da akıl almaz hırsızlık! Hem ürünleri hem de reyondaki cep telefonunu çaldı
Tuzla’da hırsızlık yapmak için markete giren 3 kişiden kadın olanı reyonlardaki ürünlere yönelerek yanında getirdiği torbaya doldurmaya başladı. Bu sırada diğer iki erkek şahıs da market çalışanını oyaladı. Kadının son olarak reyonda unutulan cep telefonunu kaşla göz arasında aldığı o anlar da kameralara anbean yansıdı
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24 Aralık 2020 Perşembe 15:30
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