Tuzla'da Anne Çocuk Eğitim Merkezi Yaz Okulu kapanış programı ile sonlandı

İçmeler, Aydınlı, Mimar Sinan, Yayla, Orhanlı mahallelerindeki Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde 6 hafta süren yaz okulunda eğitim alan öğrenciler kapanış programı gerçekleştirdiler. Minikler hazırlamış oldukları gösteriler ile izleyicilere keyifli dakikalar yaşattılar.

Şifa Mahallesi AÇEM şubesinde eğitim alan çocuklardan oluşan Jimnastik Grubu çok güzel bir gösteriye imza attı. Yayla Mahallesi AÇEM şubesi anneleri de “Fikrimin İnce Gülü” ve “Bana bir Masal Anlat Baba” şarkılarını işaret dili ile söylediler.

Babaların da programa dahil edildiği “Bana Bir Masal Anlat Baba” projesinde 15 gün boyunca babalar çocuklarına hikaye anlattı. Her bölgede ki AÇEM’den en fazla çocuğuna kitap okuyan baba tespit edildi ve kazanan babalar ödüllendirildi.

Programa katılan Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Tülay Kalav; “Çocukların anneleri ile birlikte öğrenerek vakit geçirdiği bu eğitim sürecine babalarında dahil edilmesi projeyi çok daha keyifli hale getirmiş ve böylelikle eksik olan parçanın tamamlanmış olduğunu belirterek, AÇEM ‘i hayata geçiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya, velilere, öğrencilere ve özveriyle çalışan öğretmenlere teşekkür etti.

Aydınlı Mahallesi AÇEM şubesi dans gösterisi ile devam eden program, İşaret Dili ile anne ve çocukların gösterisi, Emlak Konut, Yayla, Mimar Sinan, Orhanlı AÇEM şubesi çocuklarının müzikli rond ve dans gösterileri ile devam eden etkinlik büyük beğeni aldı.

Katılımcılar Tuzlalı gençlerin, çocukların, eğitimine büyük önem ve destek veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ettiler.