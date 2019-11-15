Tuzla'da Aşıklar Meclisi söyledi, türküseverler mest oldu

UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde de yer alan “Aşıklar Meclisi” etkinliği Tuzla Belediyesi'nin tarafından Tuzla Belediyesi Şifa Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Aşıklar gerçekleşen etkinlikte söyledikleri türkülerle Türkiye'nin birçok yerine dokundu.

Ozan Baki Çetin’in sunumuyla, Aşık Şahin Turgutoğlu ve Aşık Zakir Tekgül’ün muhteşem sesleri ve atışmalarıyla başlayan programda Erzurum’dan Karsa, Kırşehir’den Ardahan’a kadar birçok yöreye ait türküler seslendirildi. Kültürümüzün bir parçası olan türkülerle devam eden program Anadolu’nun iç ısıtan samimi havasını hissettirerek misafirlerimizin beğeni ve alkışlarıyla sona erdi.

Aşıklar Meclisi programının ikincisi 18 Aralık saat 20.00’da Ozan Baki Çetin’in sunumu ile Aşık Şahin Turgutoğlu ve yeni bir konuğumuzla Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı Kültür Evi’nde siz değerli misafirlerimizle tekrar buluşacak.