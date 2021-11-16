Altın fiyatları rekoruna rekor ekliyor! Altın almak artık imkansız, yatırım yapanlar köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıFizikçi Maaşı Ne Kadar? 2021 Fizikçi Maaşları, Fizikçi İş İlanlarıRestoran Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Restoran Müdürü Maaşları ve İş İlanlarıAhmet Kaya mahur beste 2021 | Ahmet Kaya sözleri, şarkıları, görselleri , anma mesajları 2021Müdür (Anaokulu) Maaşı Ne Kadar? 2021 Müdür (Anaokulu) Maaşları ve İş İlanlarıŞeyma Subaşı derdini anlatmaya çalıştı ama anlayan olmadı! Akıllara Killa Hakan'ı getirdi!ATV Müge Anlı canlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Kasım 2021 canlı, tek parça izle YouTubeKalite Güvence Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıSosyal medya hesabından duyurdu! Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi!A Milli takımın Karadağ maçı ilk 11'i belli oldu! İşte Stefan Kuntz'un kader maçındaki kadrosu!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Tuzla’da Balon Futbolu Turnuvası! Turnuva boyunca balonlar ile yapılan çarpışma anları dikkat çekti

Tuzla’da Balon Futbolu Turnuvası! Turnuva boyunca balonlar ile yapılan çarpışma anları dikkat çekti

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Balon Futbolu Turnuvası’nı keyifli anlar yaşandı. Balonun içerisine giren sporseverler birbirleri ile çarpışarak şampiyon olmak için mücadele ettiler. Dereceye giren takımlara madalya ve kupa verildi.

Tuzla’da Balon Futbolu Turnuvası! Turnuva boyunca balonlar ile yapılan çarpışma anları dikkat çekti

Tuzlalı vatandaşlara sporu aşılamak, rekabetçi ve kaynaştırıcı etkinlikler düzenleyen Tuzla Belediyesi, Balon Futbolu Turnuvası düzenledi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın destekleri ile düzenlenen turnuvaya çok sayıda Tuzlalı katıldı. Takımlar halinde 12 kiloluk balonları giyerek mücadele eden sporcular, gol atabilmek için çaba gösterirken bir yandan da ayakta kalmaya çalıştı.

BALONLARLA  YAPILAN ÇARPIŞMA ANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Turnuva boyunca balonlar ile yapılan çarpışma anları dikkat çekti. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupa verilirken turnuva boyunca yaşanan keyifli görüntüler kameralara yansıdı.

“BU TİP TURNUVALARIN OLMASI TUZLA HALKI İÇİN ÇOK GÜZEL”

Turnuva katılan Alican Polat,” Buraya balon futbolu için geldik. Çok uğraştık ve mücadele ettik. Eğlendik, çok güzel oldu” dedi. Bir diğer sporcu ise,” Tuzla Belediyesi’nin düzenlediği Balon Futbolu Turnuvası’na geldik. Turnuva çok eğlenceli ve keyifli oldu. Katılım çok güzeldi. Hep beraber burada sosyalleştik. Biz birinci olan takımız. Bu tip etkinliklerin olması bütün Tuzla halkı için çok güzel. İnşallah bir dahaki turnuvalarımız daha kalabalık olur” dedi.

Tuzla’da Balon Futbolu Turnuvası! Turnuva boyunca balonlar ile yapılan çarpışma anları dikkat çektiTuzla’da Balon Futbolu Turnuvası! Turnuva boyunca balonlar ile yapılan çarpışma anları dikkat çekti

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT