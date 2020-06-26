Tuzla'da çevre kirliliğine dikkat çekilmek için su altı temizliği yapıldı!

2014 yılından itibaren eğitimlerine devam eden Türkiye‘nin ilk ve tek Tuzla Gemi Gençlik Merkezi, dalgıç öğretmenlerinden dalgıçlık eğitimi alan Tuzlalı gençler gönüllü olarak su altı temizliği yaptı.

Denizin altından çuvallarca çıkarılan pet şişe, maske, eldiven, çakmak, lastik gibi atıklar temiz bir denizaltı fotoğrafı üzerinde sergilendi.

Covid-19’un da etkisiyle denizde kirlilik oranında bir azalma olduğuna dikkat çeken Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, şöyle konuştu: “Covid-19 gibi zorlu bir dönemden geçiyoruz. Gençlerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da atıkları toplamak için dalış yaptılar. Covid 19 sürecinin yansımalarını denizden çıkan atıklarda da gördük. Geçtiğimiz yıl denizden araç lastiği, plastik şişe, çakmak, cam gibi atıklar çıkarken bu yıl denizden maske ve eldiven gibi Covid 19 sürecinin sembolleri de denizden toplandı.

Maske ve eldivene ve kendi sağlığını korumaya çalışanların dünya sağlığına ki asıl virüsün çıkış sebebi belki de dünyadaki ekolojik dengenin bozulmasıyla oluştuğunu düşündüğümüzde bir paradoks olduğunu düşünüyorum. Kendi sağlığını düşünüp maske ve eldiveni denize atıyorsa yeniden virüslere veya yeniden bir ekolojik dengenin bozulmasına sebebiyet verdiğini yine kendisini bulacak olan bir döngüye girdiğini bilmesi lazım. Bunu bilinçsizlik olarak görüyorum. Vatandaşımızı bilgilendirmemiz lazım. Denize atılan bir maskenin denizdeki zinciri zincirle beraber insanlığı ve yine kendisini bulacak olan değişik virüslere bakterilerle pandemilerle bazen endemik de olsa pandemilerle de dünyayı etkileyeceğinden, global düşünüp yerelde uygulamalıyız. Bilinçli, vatandaş, bilinçli birey bilinçli dünya vatandaşı olmayı başarmamız lazım. Tuzla Belediyesi olarak her daim temiz ve yaşanması güzel bir çevre ve atıkların yer almadığı denizler amaçladık. Yaptığımız bu anlamlı etkinlikle de konuyla ilgili farkındalık yarattığımıza inanıyoruz.”







Başkan Yazıcı, Tuzla Gemi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlere de değinerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençlik merkezimizde dalgıçlık eğitimi alan gönüllü gençlerimiz, çevre temizliği ile mücadele konusunda ‘biz de varız’ dediler ve bugün böyle güzel bir etkinliğe imza attılar. Kurulduğundan bu yana gençlerimiz tarafından yoğun ilgi gören gençlik merkezimizde Gitar, Bağlama, Piyano, Keman, Ritim, Kano, Kürek, Dalgıçlık, Fotoğrafçılık, Resim, Tiyatro, Sinema Medya, Edebiyat ve Şiir branşlarında eğitim veriliyor. Aldıkları eğitimler sonrası gençlerimiz kazandıkları yeteneklerle Tuzlamızın güzelliklerine güzellik katıyorlar. Gençlerimiz enerjilerini böylesi güzel faaliyetlerde harcadığı sürece ülke olarak sırtımızın yere gelmeyeceğine inanıyoruz.”