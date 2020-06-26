Tuzla'da çevre kirliliğine dikkat çekilmek için su altı temizliği yapıldı!

Çevre kirliliği ve atık problemine dikkat çekmek için Türkiye‘nin ilk ve tek Tuzla Gemi Gençlik Merkezi’nde dalgıçlık eğitimi alan Tuzlalı gençler, dalgıç öğretmenleriyle beraber su altı temizliği yaptı.