Tuzla'da çocukların okul hasreti afiş farkındalığı yarattı!

Tuzla Aydınlı Mahallesinde ikamet eden Ayşe ve Gözde kardeşler, gerçekleştirdikleri farkındalık ilçe genelinde yankı uyandırdı. Tuzla Belediyesi Şadi Yazıcı'nın desteğiyle çizdikleri Covid uyarı afişlerini Tuzla’da bulunan Billboardlara astıran kardeşleri, Başkan Yazıcı makamında ağırlayarak hediyelerini takdim etti.

Koronavirüs salgınına karşı uyulması gereken kuralları kendi elleriyle yaptıkları afişlerle ilçe genelinde yaygınlaştırmak isteyen 7 yaşındaki Ayşe ve 9 yaşındaki Gözde Düzdoğan kardeşler, hazırladıkları afilşeri sokaklara apıştırmaya başladılar. Gerçekleştirdikleri farkındalıkları Tuzla Belediyesi Şadi Yazıcı ile paylaşan kardeşlerin ricasını Başkan Yazıcı geri çevirmeyerek Tuzla’nın 17 mahallesinde bulunan billboardlara astırdı.

Bu afişleri pandemiden dolayı kavuşamadıkları okullarına gitmek için yaptıklarını dile getiren Ayşe ve Gözde kardeşleri, Tuzla Belediyesi Şadi Yazıcı makamında ağırlayarak kendileriyle sohbet etti. Ardından kardeşleri tebrik edip onlara tablet hediye eden Yazıcı, “Amacımız insan yetiştirmek deyince, bilgi bombardımanına tutmak değil, insani özellikleri ile insanın sosyal yaşamdaki yeriyle, ailesine, ülkesine ve insanlığa karşı sorumluluklarını yerine getirecek bireyler yetiştirebilmek için okullarda da daima uğraşıyorduk. Çocuklarımızda bunu görmek bizi çok mutlu etti'' dedi.

''ONLARI TEBRİK EDİYORUM''

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Çocuklarımızın kendi mahallerinde kendi sokaklarında duyarlı birer birey olarak Koronavirüs tedbirlerine uyularak hareket edilmeleri ve yaşamların sürdürülmesi için afişler hazırlamışlar. Biz de çocuklar ile temasa geçerek, bunu afişleri Tuzla’nın tamamına yayabilir miyiz, bütün vatandaşlarımıza gösterebilir miyiz diye harekete geçtik. Biz tüm tabelalarımızda, tüm panolarımızda ve LED ekranlarımızda çocuklarımızın bu duyarlı hareketlerini ve duyarlı davranışlarını en iyi şekilde, yansıtacak şekilde ve tüm toplumda da yaygınlaşması açısından yayınladık. Ben, kendilerini tebrik ediyorum. Amacımız insan yetiştirmek deyince, bilgi bombardımanına tutmak değil, insani özellikleri ile insanın sosyal yaşamdaki yeriyle, ailesine, ülkesine ve insanlığa karşı sorumluluklarını yerine getirecek bireyler yetiştirebilmek için okullarda da daima uğraşıyorduk. Çocuklarımızda bunu görmek bizi çok mutlu etti. İnşallah, okullarında da buluşmak dileklerimle kendileri ile hediyeleştik. Tebrik ediyorum onları” dedi.

“TEDBİRLER ELE ALINSA KORONAVİRÜSÜ YENEBİLİRİZ”

9 yaşındaki Gözde Düzdoğan, billboardlarda resimlerini gördüklerinde mutlu olduklarını ve Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ederek, “Evde yine afişler hazırlıyoruz ve bizim oralarda asıyoruz. Bunların da billboardlara asılmasından dolayı çok mutluyuz ve teşekkür ediyoruz. Görüşmemiz çok güzel geçti. Çok mutlu olduk. Okula gitmek istediğimizi söyledik. Billboardlara astıkları için teşekkür ettim. Çünkü orada herkes görebilecek. İnsanlardan, sadece temizlik, hijyen ve maske kurallarına uymalarını istiyorum. Aslında Koronavirüs bizden asla güçlü değildir. Aslında tedbirleri eline alsalar, Koronavirüs’ü yenebiliriz.” dedi.