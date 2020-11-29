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Tuzla’da Çöp Toplama Alanları koronavirüsten arındırılıyor!

Koronavirüs salgınında denetimleri sıkılaştırmaya devam eden Tuzla Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde 17 mahallede bulunan çöp konteynerleri ve çöp toplama alanlarını her gün Özel Konteyner Yıkama Aracı ile yıkanarak dezenfekte ediyor.

Tuzla’da Çöp Toplama Alanları koronavirüsten arındırılıyor!

Tuzla Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alındığı önlemler arasında olan çöp konteynerleri ve çöp toplama alanlarının temizliğini her gün ilçe genelinde sürdürmeye devam ediyor.

Tuzla’da Koronavirüs salgınının bulaşmasının önüne geçmek için yapılan dezenfekte ve temizlik işlemleri her gün artarak devam ediyor.  İlçe sınırları içerisinde bulunan tüm yer altı ve yer üstü çöp konteynerleri ile çöp toplama alanları belirlenen takvim programına göre her sabah dezenfekte ediliyor.

Tuzla’da Çöp Toplama Alanları koronavirüsten arındırılıyor!

TÜM BULAŞICI HASTALIKLARA KARŞI TEMİZLENİYOR

Tuzla Belediyesi’nin Özel Konteyner Yıkama Aracı ile yıkanan konteynerler sadece Koronavirüs salgını için değil, diğer tüm bulaşıcı hastalıklara karşı da temizlenmiş oluyor.  Özel yıkama aracındaki yıkama işleminin arından Tuzla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, tazyikli su ile de konteynerlerin kapak açma yerleri ve konteynerin tutma demirlerini de dezenfekte ediyor.

Tuzla’da Çöp Toplama Alanları koronavirüsten arındırılıyor!

“SOKAK SOKAK GEZEREK KONTEYNERLERİ DEZENFEKTE EDİYORUZ”

Tuzla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Hüseyin Altuntaş, ”Sabah 6’da göreve çıkıyoruz. Belirli mahalleler var. Onları sırayla sokak sokak gezerek konteynerleri dezenfekte ediyoruz. Günde 60 ile 80 arasında konteyneri özenle tek tek yıkıyoruz. Bu temizliği her zaman yapıyorduk ancak Koronivürüs döneminde daha da özenli yapıyoruz. Vatandaşlar ‘Allah sizden razı olsun’ diyorlar. Çok memnunlar “ dedi.

Tuzla’da Çöp Toplama Alanları koronavirüsten arındırılıyor!

Okan Gül
Video Editörü


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