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  3. Tuzla’da cuma namazı öncesi vatandaşlara seccade ve maske dağıtıldı!

Tuzla’da cuma namazı öncesi vatandaşlara seccade ve maske dağıtıldı!

Tuzla Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında uzun bir süreden sonra cuma namazını kılmak için camilere giden seccadesi olmayan veya maskesi olmayan vatandaşlara cami girişlerinde seccade ve maske dağıttı. Cami girişinde aynı zamanda dezenfektan da bulunduruldu.

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29 Mayıs 2020 Cuma 17:45

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