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  3. Tuzla’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu Bilal Sonses İle Zirveye taşındı

Tuzla’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu Bilal Sonses İle Zirveye taşındı

Tuzla’da bir hafta süren Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Tuzla Sahil Alanı’nda gerçekleştirilen Bilal Sonses konseri ile zirveye taşındı. Binlerce katılımcının olduğu konserde Cumhuriyet sevinci coşkuyla yaşandı.

Tuzla’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu Bilal Sonses İle Zirveye taşındı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, tüm yurtta olduğu gibi Tuzla’da da coşkuyla kutlandı.

Bir hafta süren etkinlikler ile kutlanan Cumhuriyet coşkusu Tuzla Sahil Alanı’nda gerçekleştirilen konser ile son buldu.

Cumhuriyet Bayramı programlarının ilki, geçtiğimiz hafta sonu Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı’nda 200 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Okçuluk Turnuvası oldu. Hafta içerisinde ise Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi, Bilgi Evleri, Anne Çocuk Eğitim Merkezleri’nde gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ile bayram coşkusu yaşandı. Tuzla'da gerçekleştirilen Bisiklet Turu’nun ardından Tuzla Sahil Tören Alanı’nda özel bir konser düzenlendi. Binlerce katılımcı, Türk Bayrakları ve Bilal Sonses’in sevilen şarkıları ile Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

“CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSUNU TÜM TUZLA’DA DOYASIYA YAŞADIK”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Cumhuriyetimizin 98’inci yılını Tuzla’da bir hafta süren etkinlikler ile kutladık.  Geçtiğimiz hafta sonu, Okçuluk Turnuvası ile başlayan etkinliklerimiz, 7’den 70’e tüm Tuzlalıların katılımları ile bir hafta boyunca sürdü. Tuzla’nın ara sokaklarında 7 yaşındaki bir çocuğumuzdan, 70 yaşındaki bir büyüğümüze kadar ellerinde Türk Bayrağı görmek bizleri çok mutlu etti. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları Olmak Üzere Vatan Uğruna Canlarını Feda Eden Aziz Şehitlerimizi Minnetle Anıyoruz” dedi.

Tuzla’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu Bilal Sonses İle Zirveye taşındıTuzla’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu Bilal Sonses İle Zirveye taşındı

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