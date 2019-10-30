Tuzla'da Cumhuriyet coşkuyla kutlandı

Tuzla'da kaymakamlık makamında kutlamaların kabulü ile başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından halk oyunları ve kortej yürüyüşüyle devam etti. Yürüyüşe ellerinde bayraklarla genç, yaşlı binlerce vatandaş eşlik etti.

Tuzla tören alanında gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilciler, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla tören başladı. Törende İstiklal Marşı okundu, Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu yapıldı.

Günün anlam ve öneminin vurgulandığı protokol konuşmaları ile devam eden program, halk oyunları ve kortej yürüyüşü İle tamamlandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tören büyük bir ilgiyle seyredildi.

