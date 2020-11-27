Tuzla'da denetimler sert geçti! kurallara uymayan esnafa ceza yağdı

Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Şifa Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında kurallara uymayan esnaflara 392’şer Türk Lirası para cezası kesildi.

Denetim sırasında, pazar esnafına ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuldu. Zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen maskesini doğru takmayan esnaflara Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ‘Belediye Emir ve Yasaklarına’ uyulmaması nedeniyle 392’şer Türk Lirası idari para cezası kesildi. Para cezası kesilen esnaflardan bir tanesi, kimliğini eve unuttuğunu söyleyerek ceza yazılmaması konusunda tüm ısrarlarına rağmen ceza yemekten kurtulamadı.

“DENETİMLERİMİZİ DAHA DA SIKLAŞTIRDIK”

Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne Komiser olarak görev yapan Cengiz Şaş, “İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelge kapsamında pazarlarda denetimlere başladık. Daha önce de bu denetimleri yapıyorduk. Şimdi biraz daha ağırlık verdik. Şehrimiz biliyorsunuz 131 ülkeden daha büyük. İstanbul’dan bahsediyoruz. Doğal olarak kalabalık bir şehrimiz. Bu kalabalığı mümkün olduğunca aza indirebilmek ve maske konusuna dikkat edilebilmesi konusunda farkındalık yaratmak için denetimlerimizi daha da sıklaştırdık” dedi.

''DENETİMLER İYİ VE GÜZEL''

Pazara alışveriş yapmak için gelen Hatice Taşçı,” Çok gezmemek için hemen geri döneceğiz. Denetimler iyi ve güzel. Böyle olması güzel” dedi. Pazar esnafı Mustafa Topuz,” Denetimler çok güzel. Sağlığımız için yapılması gerekiyor. Vatandaşa da bize de iyi bunlar. Devamını istiyoruz” dedi. Bir diğer pazar esnafı ise, ”En güzeli oluyor. Herkes maskesini takıyor. Denetimler güzel. Sık sık gelip gidiyorlar. Pazarın her iki başında da zabıta amirleri var. Böyle giderse çok güzel” dedi.

CEZA KESİLMEMESİ İÇİN DİL DÖKTÜ

Denetimler sırasında uyarılara rağmen maskesini doğru takmayan bir esnafa ise Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ‘Belediye Emir ve Yasaklarına’ uyulmaması nedeniyle 392’şer Türk Lirası idari para cezası kesildi. Şener Arancı isimli esnaf, Zabıta Ekipleri tarafından ceza yememek için önce kimliğini evde unuttuğunu söyledi. Daha sonra Zabıta Ekipleri’nin polise haber vereceğini söylemesi üzerine bu sefer de ceza kesilmemesi için dil dökmeye başladı. Esnafın tüm çabalarına rağmen ceza yemekten kurtulamadı. Şener Arancı,” Arkada mal düzeltiyoruz. Cezayı yedik. Bir daha dikkat edeceğim” dedi.