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  3. Tuzla'da dezenfektan fabrikasında korkutan yangın!

Tuzla'da dezenfektan fabrikasında korkutan yangın!

Koronavirüsle mücadelede dezenfektan ve hijyen malzemeleri üretiminde önemli rol oynayan kimya fabrikalarının olduğu Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bir işçi dumandan etkilendi.

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02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:03

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