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Tuzla’da doğalgaz kutusunda patlama: 1 itfaiye eri yaralandı

Tuzla'da bir apartman dairesinin doğalgaz kutusunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bir itfaiye eri yaralandı.

Tuzla’da bir apartman dairesinin doğalgaz kutusundan patlama meydana gelen patlamayla bir itfaiye eri yaralanırken binada mahsur kalan vatandaşların panik anı kameraya yansıdı.

Olay, İstasyon Mahallesi, Hatboyu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartman dairesinin girişinde bulunan doğalgaz kutusunda patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamaya müdahale ettikleri sırasında bir itfaiye yaralandı. Yaralanan itfaiye ekibi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Patlama sonrası binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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