Tuzla'da E-Hadi uygulaması büyük ses getirdi!

Yeni nesil eğitim düzenini aile içinde aktif hale getirmek amacıyla yapılan E-Hadi uygulamasının sosyal medyada gerçekleştirilen etkinliklerine katılan çocuklarına Tuzla Belediyesi tarafından teşekkür belgesi ve birbirinden çeşitli hediyeler verildi.

Toplumun en küçük parçası olan aile bireylerinin yeni nesil eğitim anlayışını yakalamasını ve yeni nesil eğitim portalıyla evden hayata katılmasını amaçlayan Tuzla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün ‘E-HADİ Evden Hayata Katıl’ projesine en çok çocuklar ilgi gösteriyor.

''E-HADİ EĞİTİM PORTALI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR''

E-Hadi sosyal medya hesaplarından paylaşılan sanat etkinlikleri, oyunlar, deneyler, şarkılar gibi birçok etkinliği tamamlayan çocuklara ise teşekkür belgesi verildi. Ayrıca çocuklara, içerisinde hikaye kitabı, boyama kalemi ve çeşitli hediyelerin olduğu bir çanta hediye edildi. Teşekkür belgesi verilen çocuklar, teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdiler.

“ÇOCUKLARIMIZA KATILIMLARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ''Aile bireylerinin yeni nesil eğitimi yakalamalarını amaçlayarak hayata geçirdiğimiz E-Hadi portalına en çok çocuklarımız ilgi gösteriyor. Oradan paylaşılan etkinlerimize katılan çocuklarımıza hem motivasyonlarını artırmak hem de mutlu olmalarını sağlamak amacıyla teşekkür belgesi hazırlayarak kendilerine ulaştırdık. Hem kendilerine hem de ailelerine teşekkür ederim. E-Hadi Online Eğitim portalımıza ilgi her geçen gün artıyor. İçinde bulunduğumuz Koronavirüs sürecinde biz de bu portalımızdan gerekli olan tüm desteği vereceğiz'' dedi.