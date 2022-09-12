Tuzla'da eğitim öğretim dönemi heyecanı! Şadi Yazıcı da törenlere katıldı!

Yaz tatilinin son ermesi ile birlikte bugün başlayan eğitim öğretim yılı tüm yurtta büyük bir sevinç ile başladı. Tuzla'da da öğrencilerin sevincine ve heyecanına ortak olmak isteyen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Mimar Sinan İlkokulu’nda düzenlenen törene katılarak yeni eğitim öğretim dönemini karşıladı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı düzenlenen törende, “Devletimiz 2003-2004 eğitim yılından itibaren ders kitaplarını, yakın bir zamanda alınan Bakanlar Kurulu kararı ile de yardımcı ders kitaplarını öğrencilerimizle sınıfta bulacak şekilde hazırladılar. Biz de buna destek için elimizden geleni yaptık. Öğrencilerimizin kırtasiye malzemelerini kitaplarımızla beraber sınıflarda bulundurduk” dedi.

ÖĞRENCİLERE EĞİTİM SETLERİ HEDİYE EDİLDİ

Törene Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ile birlikte öğrenciler ve veliler katılırken, okulda eğitim gören öğrencilere kitapları ile birlikte eğitim setleri de hediye edildi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA VEE EKİBİNE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Eğitim öğretim dönemi hakkında konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı “2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı hepimiz için hayırlı olsun. Biz her zaman altına çizerek ifade ediyoruz. Tuzla’da ne yaparsak yapalım, Tuzla’da nasıl hizmetler yaparsak yapalım, Tuzla’yı altınla da kaplasak eğitim öğretime değer vermezsek bizim yapmış olduklarımızın hiçbir anlamı yoktur. O nedenle 12 yıldır biz hiçbir zaman okullarımızın fiziki yapılarını, öğrencilerimize gerek maddi gerek manevi desteklerimizle beraber eğitim öğretime her konuda yardımcı olmaya çalıştık. Hatta üçüncü adresler belirledik ve gençlerimiz bizim için kıymetli dedik. Sizin geleceğe bıraktığınız en kıymetli varlığınız çocuklarınızdır. Bizim için ve ülkemizin için de çocuklarımız çok önemli. Devletimiz de bu nedenle 2004 yılından itibaren ders kitaplarını, yakın bir zamanda alınan Bakanlar Kurulu kararı ile de yardımcı ders kitaplarını öğrencilerimiz sınıfta bulacak şekilde hazırladılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Onların büyük çabası ile dünyada olmayan özel bir çalışmadır. Biz de buna destek için elimizden geleni yaptık. Öğrencilerimizin kırtasiye malzemelerini kitaplarımızla beraber bulunduracağız. Biz sizleri seviyoruz” şeklinde konuştu.