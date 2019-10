Tuzla'da engel tanımayan çocuklar yeşil sahaların tozunu attırdı

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu'nun işbirliği ile düzenlenen maç sporun birleştirici ve kardeşlik yanını tüm izleyicilere gösterdi. Çocukların performansı izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Engelsiz bir Tuzla için çalışmalarını sürdüren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı “Biz özel çocuklarımızla her zaman, her türlü organizasyonda birlikteyiz. Bugün sporun birleştirici ve kardeşlik yanını da kullanarak bir araya geldik. Çocuklarımız bizim için çok kıymetli, onların sosyal ve kültürel hayata daha çok katılmalarını arzu ediyoruz. Çalışmalarımıza Engelsiz bir Tuzla olarak başladık ve engelsiz bir Tuzla olması içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çocuklarımızın hiçbir şeyden eksik kalmadan hayatlarını idame etmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Çocuklar tarafından büyük ilgi gören Başkan Yazıcı, maç sonrası özel çocukları performanslarından dolayı tebrik etti. Öte yandan çocuklar Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe asker selamıyla destek verdi.

Özel çocukların velileri, engelli bireylerin sosyalleşmesi için verilen destekten dolayı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür etti. Maç, özel çocuklarımızın Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya el izi desenleriyle süslü bir t-shirt hediye etmesi ve fotoğrafı çekimi ile sona erdi.