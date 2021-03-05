Tuzla'da et üretim fabrikasındaki yangında 2 kişinin yanmış cesedine ulaşıldı
Tuzla'da yanan et üretim fabrikasındaki yangın 6 saatlik çalışmanın ardından söndürülebildi. Küle dönen fabrikada 2 kişinin cesedine ulaşıldı.
İstanbul Tuzla'da et ürünlerinin işlendiği özel bir firmaya ait tesiste saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi ve AFAD sevk edildi.
1 İŞÇİ AĞIR YARALANDI
Amonyak dolu tankların patlama ihtimaline karşı itfaiye araçları fabrika dışında tutuldu. İtfaiye erleri müdahalede bulunurken bir ekip fabrikanın arka duvarını kırarak içeri girdi. İçeri giren ekipler bir işçiyi yerde baygın halde buldu. Sedyeye alınan işçi hastaneye kaldırıldı.
2 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Yangın 6 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından 2 kişinin cesedine ulaşıldı.