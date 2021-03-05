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  3. Tuzla'da et üretim fabrikasındaki yangında 2 kişinin yanmış cesedine ulaşıldı

Tuzla'da et üretim fabrikasındaki yangında 2 kişinin yanmış cesedine ulaşıldı

Tuzla'da yanan et üretim fabrikasındaki yangın 6 saatlik çalışmanın ardından söndürülebildi. Küle dönen fabrikada 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Tuzla'da et üretim fabrikasındaki yangında 2 kişinin yanmış cesedine ulaşıldı

İstanbul Tuzla'da et ürünlerinin işlendiği özel bir firmaya ait tesiste saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi ve AFAD sevk edildi. 

1 İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Amonyak dolu tankların patlama ihtimaline karşı itfaiye araçları fabrika dışında tutuldu. İtfaiye erleri müdahalede bulunurken bir ekip fabrikanın arka duvarını kırarak içeri girdi. İçeri giren ekipler bir işçiyi yerde baygın halde buldu. Sedyeye alınan işçi hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'da et üretim fabrikasındaki yangında 2 kişinin yanmış cesedine ulaşıldı

2 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yangın 6 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Tuzla'da et üretim fabrikasındaki yangında 2 kişinin yanmış cesedine ulaşıldı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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