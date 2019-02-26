Tuzla’da etkili olan ağır kokuya ilişkin “çevreyi kasten kirletmek” suçundan soruşturma başlatıldı IHAAW120053-ASA/26-02-2019 - Tuzla'da etkili olan ağır kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

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