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  3. Tuzla’da etkili olan ağır kokuya ilişkin “çevreyi kasten kirletmek” suçundan soruşturma başlatıldı

Tuzla’da etkili olan ağır kokuya ilişkin “çevreyi kasten kirletmek” suçundan soruşturma başlatıldı

IHAAW120053-ASA/26-02-2019 - Tuzla'da etkili olan ağır kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Tuzla’da etkili olan ağır kokuya ilişkin “çevreyi kasten kirletmek” suçundan soruşturma başlatıldı

IHAAW120053-ASA/26-02-2019 - Tuzla'da etkili olan ağır kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlatıldı. 26.02.2019 12:00:53 TSI NNNN


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