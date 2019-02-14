Tuzla'da fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye yangına müdahale ederken, polis de fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin çalışması sonucu yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin, fabrikadaki soğutma çalışması ise sürüyor.

Kaynak: AA