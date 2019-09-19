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  3. Tuzla’da fabrika yangınının ardından temizlik çalışmaları başladı

Tuzla’da fabrika yangınının ardından temizlik çalışmaları başladı

Tuzla'da fabrika yangınının ardından temizlik çalışması başladı. Belediye ekipleri fabrikanın yakınından geçen yolları tazyikli suyla yıkadı.

Tuzla’da fabrika yangınının ardından temizlik çalışmaları başladı

Tuzla'da fabrika yangınının ardından temizlik çalışması başladı. Belediye ekipleri fabrikanın yakınından geçen yolları tazyikli suyla yıkadı. Temizlik çalışmaları havadan görüntülendi.

Tuzla'da dün bir fabrikada çıkan yangın söndürülürken, fabrika demir yığınına döndü. Yangının ardından belediye ekipleri ise temizlik çalışmasına başladı. Fabrikaya çıkan yollar tazyikli suyla yıkandı. Temizlik çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Tuzla’da fabrika yangınının ardından temizlik çalışmaları başladı

Tuzla’da fabrika yangınının ardından temizlik çalışmaları başladı

Kaynak: İHA

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