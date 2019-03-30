Tuzla’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Tuzla'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tuzla Orta Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada Tarık Bulut isimli vatandaş hayatını kaybederken, Esin Sürücü, Gazal Karakoç, Büşra Topkaya ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA