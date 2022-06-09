Tuzla'da “Gelenekten Geleceğe Anadolu Rüzgarı” isimli festival başladı

El emeği ürünlerin sergilendiği Sokak Festivali Cumhuriyet Kadınları Derneği, Gökkuşağı Sanat Atölyesi ve Özgür Sanat Evi’nin sergisinin yıl sonu etkinlikleri başladı. Tuzla Belediyesi tarafından koruma altına alınan 40 pafta bölgesinin ara sokaklarına kurulan festivalin açılışına Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın da katılım gösterdiği festivalde birbirinden değişik el ürünleri sergileniyor.

"TUZLA'YI BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRİYORUZ"

Festivalde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Tuzla’da Sanat Sokağımızda 3 tane sanat merkezimizin bir araya gelerek yapmış oldukları güzel bir organizasyonda birlikteyiz. Tuzla’daki bu birliktelik bizim çok hoşumuza gidiyor. Tuzla Belediyesi olarak desteğimiz ne kadar olursa olsun asıl kıymetli olan onların çalışmalarıdır. Tuzla’da sanat sokağı kavramını yerleştiren tüm hanımefendilere teşekkür ediyorum. Sanat galerilerini ve sanat için çalışan tüm hanımefendilere yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim değil onların yaptığı eserler ile övünüyoruz." dedi. Başkan Yazıcı eserlerin kadının nezaketi, letafeti ve merhametiyle ortaya çıktığını belirterek eserlerin yanı sıra 365 gün atölyelerde muhteşem işler çıkarıldığını söyleyerek, "Tuzla’yı birlikte güzelleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

10 Haziran'a kadar devam edecek olan sergiye yoğun katılım gösteriliyor.