Tuzla'da gençler, Genç Liderler Akademisi ile geleceğe adım atıyor

Sosyal sorumluluk projeleri, kişisel gelişim eğitimleri ve gençlerimize ufuk olabilecek liderlerle buluşma programlarını gençlerimizle buluşturan Tuzla Belediyesi, Genç Liderler Akademisi 'nin 3. dönem açılışını Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Düzenlenen açılış programına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğu, İlim Yayma Cemiyeti Tuzla Şube Başkanı Cumali Keleş, cemiyet yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

6 hafta sürecek olan Genç Lider Akademisine, 200 öğrenci başvuruda bulundu. Mülakatlardan geçen 70 öğrenci ile eğitim programlarına başlandı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, akademinin ilk dersinde “yerel liderlik” konulu konuşmasında gençlik eşittir gelecek tanımını vurgulayarak “Bir insana yapılabilecek en büyük iyilik aklını kullanmasını öğretmektir. İnsanın en büyük düşmanı cehalettir, bundan kurtulmanın yolu eğitimle, bilimle meşgul olmaktır. Zaman geri getirilemeyen ve insanlar arasında en adaletli dağıtılmış bir nimettir. Özgür iradeniz ile aklınız liderlik yolundaki serüveninizde hep yanında olmalıdır” dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Tuzla Şube Başkanı Cumali Keleş, akademinin her yıl geliştirilerek devam ettiğini, eğitim alanında gençlerden desteğini esirgemeyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ederek “ Genç Liderler Akademisi 3. döneminde ülkemiz için güzel projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İlim Yayma Cemiyeti Tuzla Şubesi ve Genç Liderler Akademisi 3. dönemine katılan gençlere başarılar diledi.

Akademiye seçilen 70 öğrenciye kitap seti hediye edilerek, toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.