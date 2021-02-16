Tuzla'da güvenlik “Güvenli Tuzla” Projesi ile 7/24 sürmeye devam ediyor!

2015 yılında “Güvenli Park” projesi ile başlayıp “Güvenli Tuzla” projesine dönüştürülen bu uygulama ile ilçe genelinde güvelik, kameralarla 7 gün 24 saat izlenmeye devam ediyor.

Tuzla’da oluşabilecek herhangi olumsuz bir durumda ilgili birimlerin anında haberdar olmak amacıyla hayata geçirilen “Güvenli Tuzla” projesi kapsamında ilçe genelinde 7 gün 24 saat boyunca 71 noktada izlenen kamera sistemi sayesinde çocuklar ve aileleri güvenli bir şekilde birbirleriyle vakit geçirmeleri sağlanıyor.

KONTROLLERİ DÜZENLİ OLARAK YAPILIYOR

Pandemi süresi içerisinde 7 parkta daha kameraların bakım ve düzenleme çalışmalarını tamamlayan Tuzla Belediyesi ekipleri, kameralarda oluşabilecek arızaların önüne geçmek için tüm çabalarını sürdürmeye devam ediyor. Böylece, Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan 17 muhtarlık binası, 24 eğitim kurumu, 8 ibadethane, 17 park ve 71 farklı nokta 134 lokasyonda, bin 683 kamera ile Tuzla Belediyesi tarafından 7 gün 24 saat boyunca izleniyor.

“7 PARKTA DAHA KAMERA MONTAJ İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTIR”

Tuzla’nın bin 683 kamera ile 7 gün 24 saat boyunca izlendiğini belirten Mustafa Bünyamin Örün, “Güvenli Tuzla Projesi kapsamında toplamda 17 muhtarlık binası, 24 eğitim kurumu, 8 ibadethane, 17 park, 71 dış lokasyon olmak üzere toplam 134 noktada bin 683 kamera ile hizmet vermekteyiz. Güvenli Tuzla Projesi kapsamında kameralarımız 7 gün 24 saat boyunca Tuzla Belediyemizin Merkez Binası’nda izlenmektedir. Herhangi bir olağan üstü duruma karşın gerekli birimler ile iletişim halindeyiz. Kameralarda bir arıza olduğu zaman aynı gün içerisinde teknik destek verilerek kamera arızaları giderilmektedir. Biz 2021 yılı içerisinde Güvenli Tuzla Projesi kapsamında yedi adet parkımızda kamera montaj işlemleri başlamıştır” dedi.