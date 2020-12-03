Tuzla'da HES kodu denetimlerine semt pazarlarında devam ediliyor!

Tuzla'da 17 ilçede kurulan semt pazarlarında koronavirüs önlemlerine karşı yapılan HES kodu uygulamasına devam ediliyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatlarıyla salgının yavaşlatılmaya çalışıldığı bu önlemle vatandaşların güvenliği sağlanıyor.

Vatandaşların semt pazarına gelmeden önce yapılan denetimler ile esnafla vatandaş arasında güvenlik köprüsü oluşturuluyor. Bu sayede karantinada olması gereken esnafın pazar tezgâhı açılmasına izin verilmiyor. Tuzla’nın Aydınlı Mahallesi’nde kurulan semt pazarına gelen ve Koronavirüs’ü yeni atlatan Celalettin Kaya isimli vatandaş,” Sosyal mesafelerimizi korumamız gerekiyor. Ben yaşadım. Daha yeni çıktım. Tavsiye ediyorum kimse birbirine yaklaşmasın. Denetimleri gördüm. Güzel bir uygulama. Takdir ediyorum.” dedi.

“MASKE KONUSUNDA ÇOK CİDDİ ÖNLEMLER ALIYORLAR”

Eyüp Beyter isimli pazarcı esnafı, ” Bize gelip maske olsun, eldiven konusu olsun, mesafe konusunda gelip uyarılarda bulunuyorlar. Sabah zabıta ekipleri geliyor esnafa tek tek HES kodu soruyor. Biz de çıkarıp gösteriyoruz. Ona göre arkadaşlar çıkıp gidiyorlar. Bir problem de çıkmıyor” dedi. Bir diğer pazarcı esnafı ise, ” Belediyemizin denetimleri çok iyi. Çok memnunuz. Düzenli çalışıyorlar. Özellikle maske konusunda çok ciddi önlemler alıyorlar” dedi.

“EN İYİSİ BU”

Bir basın mensubunun ‘Denetimlerden rahatsız oluyor musunuz?’ sorusunu cevaplayan pazarcı esnafı Fırat Başkurtlu,” Tam tersi gayet iyi. Ne kadar erken o kadar iyidir. En iyisi bu. Burada sık sık denetimler yapılıyor. Kontroller iyi. Mesela hasta olup tezgâhını açanlar var. O yüzden denetimler şu an çok iyidir” dedi.