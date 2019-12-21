Tuzla'da kadın ve aile konusuna değinildi

Tuzla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Tülay Kalav ve Ak Parti Tuzla kadın kolları başkanı Nurhan Karahan Erdem katılım gösterdiği ‘Kadın ve Aile’ konulu seminer gerçekleşti.

Etkinliğe Kadın ve Aile konulu konuşmasıyla katılan, Cumhurbaşkanlığı ve aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Rektör danışmanlığı görevini de sürdüren yazar Halide İncekara, “Aile, anne baba ve çocuklardan oluşan toplumun en küçük birimidir. Bir hareketiniz, sözünüz çocuk yetiştirirken çok önemlidir. Bugün yöneticilerimizin, akademisyenlerimizin aileleri büyük üniversitelerden mezun olmasa da bizlerin annelerimizden aldığımız eğitimler yadsınamaz. Eğer bir çocuğu iyi bir şekilde yetiştirirseniz toplumdaki bireyler de bu doğrultuda gelişecektir. Ailemizin kıymetini bilmeliyiz. Eğer ailenizin kıymetini bilmezseniz 30 yaşınıza geldiğinizde kendini yetiştirmek için kişisel gelişim kurslarına gitmek zorunda kalabilirsiniz.

Evlatlarımızı iyi bir şekilde geliştirirsek toplum için de faydalı bir başlangıç yapmış olacağız. Bize bu fırsatı sunan sizlerle buluşmamı sağlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Halide İncekara’ya çiçek takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.