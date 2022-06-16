Tuzla'da Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı

Tuzla Belediyesi önderliğinde iş arayanlar e iş verenlerin bir araya geldiği Kariyer ve İstihdam Fuarı'na vatandaşlar yaoğun ilgi gösterdi. Bu yıl 5'incisİ düzenlenen fuarın açılış konuşmasında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Pandemi döneminde ara vermiştik. 2021 yılında tekrar başlatmış olduğumuz 125 firmanın katıldığı yaklaşık 15 bin insanın istihdamını sağlamış olduğumuz fuarımızı bu yıl 250 firma ile 20 bin kişiye iş imkanı sağlayacak hedefimiz ile gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

FİRMALAR İLE BİREBİR GÖRÜŞTÜLER

Tuzla Marina Fuar Alanı'nda düzenlenen törene Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İŞKUR Genel Müdürü Türkan Polat, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fuarda 250 firma yüzlerce farklı alanda personel arayışını sürdürürken iş arayan vatandaşlar da fuar aracılığı ile firmaların insan kaynakları ile birebir görüşme fırsatına sahip oldular.

İŞ GARANTİSİ SAĞLAYACAK PROTOKOL İMZALANDI

Açılış programı sonrasında Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve firmalar arasında Tuzla’daki 12 Meslek Lisesi’nde öğrenim gören 1126 lise son sınıf öğrencisine okul sonrası iş garantisi sağlayacak protokol imzalandı. Fuarda Tuzla Belediyesi teknoloji Merkezi, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve Tuzla Belediyesi Kadın Girişimciler Kulübünün stantları da ziyaretçiler için hazır bulundu.

"BÖYLE BİR FUARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Program sonrası açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı pandemi nedeniyle ara verdikleri fuara bu sene 250 firma ile başladıklarını ve toplamda 20 bin kişiye iş fırsatı sağlanacağını düşündüklerini söyledi. Yazıcı, "Bugün buradaki bütün firmaların ara eleman ve özellikle yetişmiş eleman ihtiyaçlarını karşılamak için çok kıymetli bir çalışma. Bazıları iş ararken, bazılarının da istihdam için gerçek iş gücü arıyorlar. Bu ikisini birleştirdiğimiz ve İstanbul’un en büyük fuarı diyebiliriz. Böyle bir fuara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Paydaşlarımız var. Bu organizasyonun bir de nazar boncuğu oldu. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın büyük katkıları ile birlikte yapılan ve Tuzla’da 19 tane bulunan Mesleki Eğitim Merkezlerimize kayıtlı olan 1200 öğrencimizin yıl boyunca yapmış olduğu stajları sonucunda bugün imza ile birlikte yüzde 96’sının istihdamı sağlanmış oluyor. Dolayısıyla bu açıdan çok muhteşem oldu. İstanbul’da bu diplomaları vererek, sözleşmeleri imzalayarak meslek lisesindeki öğrencilerimiz iş sahibi oldu. Bu da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu yıl 20 bin istihdam hedefimiz var. Özel vatandaşlarımız için özel ve tematik görüşmelerimiz olacak. İnşallah 25-30 bini buluruz” ifadelerini kullandı.