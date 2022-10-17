Tuzla'da "Karma Yakma Sanat Sergisi" açıldı!

Tuzla Belediyesi tarafından çeşitli dönemlerde düzenlenen kültür sanat etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. 17 sanatçının binbir emekle yaptığı ve toplamda 26 eserin ortaya çıkarıldığı "Karma Yakma Sanat Sergisi" Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi'nde açıldı.

SERGİ 19 EKİM'E KADAR AÇIK

Yusuf Ziya Güreken tarafından açılan sergi 19 Ekim'e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Son dönemlerde oldukça ilgi çeken ve popüler olan ahşap yakma sanatı, teknolojinin de kullanılmasıyla en görkemli günlerini yaşıyor. Ahşap yakma tekniği, dekoratif amaçlı olarak antik çağlardan beri ahşap ve deri eşyaların bezeme işlemlerinde kullanılmaktadır.