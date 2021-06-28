Tuzla'da kentsel dönüşüm için harekete geçildi! Tehlike saçan binalar yıkılıyor!

Tuzla’da olası deprem senaryolarına karşı önlem olarak hasarlı binaların yıkımına başlandı. İnsan yaşamını tehdit eden binalar kontrollü olarak yıkılmaya başlandı.

HASARLI BİNALARDA KONTROLLÜ YIKIM ÇALIŞMASI

Depreme karşı can kayıplarının önlenmesi için harekete geçen ekipler, Tuzla’da oturulmaya elverişli olmayan binaların ve sitelerin kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Tıp Kent Sitesi’nde ilk kepçe vuruldu.

"18'E YAKIN SİTEYLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yıkım için gelen ekskavatör aracına binerek ilk kepçeyi kendisi vurdu. Bu zamana kadar yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yazıcı, "Tuzlamızdaki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bir sitenin daha yıkımını gerçekleştiriyoruz. Daha önce ekskavatör kullanmış biri olarak yıkımda da katkıda bulunmaya çalıştım. On sekize yakın siteyle görüşmelerimiz devam ediyor."

"Gerek bireysel gerekse siteler halinde olan binalar öncelikli olmakla beraber Tuzla’da yaklaşık 2000 üzerinde dairenin yenilenmesini sadece bu sene itibariyle başlamış olduk. Daha önceki binalarla birlikte 6000’in üzerinde bağımsız bölümde kentsel dönüşüm çalışmaları yapmış bir ilçe olarak gururluyuz” dedi.

“HEDEF DEPREME DAYANIKLI TUZLA’YI İNŞA ETMEK”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Yeni konut üretimi ile beraber taşınması gereken kentsel dönüşüm ile bölgelerinden boşaltılması gereken ve yine dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerimizde 1999 depreminde zarar görmüş 37 binanın yıkılarak taşınmasıyla, yaklaşık 1200 konuta başladık. 2 bin küsür konuta da İnşallah önümüzdeki günlerde başlamayı düşünüyoruz."

"Yeni konut üretimiyle 3000’den fazla konut üretimini gerçekleştirmek hem de sitelerimizin yenilenmesiyle yaklaşık bu dönem sonuna kadar toplamda 6-7 bin yeni konut hedefine ulaşacağız. Tuzla’da kentin yenilenmesi hem de kentsel dönüşüm manasında kent hayatının farklılaşmasıyla çok farklı bir Tuzla’yı, çocuklarımızın ve torunlarımızın gelecekte yaşayacağı ekolojik dengeye dikkat eden depreme dayanıklı Tuzla’yı tasarlamayı hedefliyoruz” dedi