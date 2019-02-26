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  3. Tuzla’da kimyasal koku paniği

Tuzla’da kimyasal koku paniği

Tuzla'da kaynağı henüz belirlenemeyen kimyasal koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili olarak itfaiye, polis, AKOM ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Tuzla’da kimyasal koku paniği

Tuzla'da kaynağı henüz belirlenemeyen kimyasal koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili olarak itfaiye, polis, AKOM ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir kimyasal koku paniğe yol açtı. Koku ile ilgili olarak itfaiye, polis, AKOM ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar koku sebebi ile sokağa dökülmüş durumda. Ekipler kanalizasyon hattına atılmış bir atık olabilme ihtimali üzerinde duruyor.

Tuzla’da kimyasal koku paniği

Tuzla’da kimyasal koku paniği

Kaynak: İHA

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