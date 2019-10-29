Tuzla'da kimyasal koku paniği yaşandı

Tuzla'da rögardan gelen kötü kokular paniğe yol açtı. Ekiplerce incelenen kokunun Tuzla’da çevreye yayılan kötü kokunun sağlığa zararlı olmadığı anlaşıldı.

Tuzla İstasyon Mahallesi Sevcan Sokak üzerinde bulunan rögar kapaklarından kötü kokular geldiği yönünde mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, Sevcan Sokağı güvenlik amaçlı kapattı. Paniğe yol açan kötü kokulara ilişkin yapılan ölçümlerin ilk değerlendirmesinde, insan sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir unsur bulunmadığı öğrenildi. Tekrar ölçüm yapılmak üzere AFAD ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerce incelenen kokunun Tuzla’da çevreye yayılan kötü kokunun sağlığa zararlı olmadığı anlaşıldı.