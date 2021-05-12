Tuzla'da kişisel gelişim eğitimleri tam kapanmada da sürüyor!

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi Online Etkinlik Atölyeleri tam kapanma sürecinde evde olan 4-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişim eğitimlerine online olarak sürdürüyor. 2 hafta sürecek eğitim sonrası çocuklar, eğlence ve eğitimin yanında katılım belgesi almaya da hak kazanacaklar.

Tuzla Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararının ardından evlerinde zaman geçirmek zorunda kalan 4-6 yaş arasındaki çocuklar için kişisel gelişim eğitimlerine başladı. Bu kapsamda, Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde deney, oyun, sanat, jimnastik, dans, şarkı ve daha birçok eğitici eğitimlerin verildiği Etkinlik Atölyesi eğitimlerine başladı. 2 hafta sürecek eğitim çalışmalarında çocuklar, hem eğlenecekler hem de öğrenme fırsatı yakalayacaklar. Çocuklar, online olarak gerçekleştirilecek eğitimler sonrasında, katılım belgesi almaya hak kazanacaklar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Tam kapanma döneminde çocuklarımızın evlerinde mutlu olmaları ve aynı zamanda kişisel eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Online Etkinlik Atölyeleri eğitimlerine başladık” dedi.

“ÇOCUKLARA YATIRIM YAPMADIĞIMIZ SÜRECE KIYMETİ YOK”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Geleceğimizin umudu çocuklarımız, içerisinde bulunduğumuz tam kapanma dönemini evlerinde yaşıyorlar. Biz de çocuklarımız evlerindeyken, onların kişisel gelişimine katkı sağlayacak eğitim çalışmalarına başladık. Anne Çocuk Eğitim Merkezimiz, 4-6 yaş arasında çocuklarımız için hem öğrenebilecekleri, hem de evlerinde keyifli anlar yaşayacakları Etkinlik Atölyesi eğitimlerinin startını verdi. Her zaman söylüyoruz, Tuzla’yı altınla kaplasak, geleceğimiz olan çocuklarımıza yatırım yapmadığımız sürece bir anlamı yoktur” dedi.