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  3. TUZLA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DUVARDA ASILI KALDI 

TUZLA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DUVARDA ASILI KALDI 

TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, bariyerleri aşıp duvarda asılı kaldı.

TUZLA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DUVARDA ASILI KALDI 

-Kaza anı kamerada

TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, bariyerleri aşıp duvarda asılı kaldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak, duvarda asılı kaldı. Otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde hasar oluştu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilin kontrolünü kaybetmesi

-Bariyerlere çarpması

-Duvar kenarında asılı kalması

Kaynak: DHA




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