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Tuzla'da korkutan intihar girişimi! Vatandaş sokağa döküldü

İstanbul Tuzla ilçesinde bugün (19 Ağustos 2021) bir vatandaş bölgede bulunan inşaat halindeki binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Tuzla'da korkutan intihar girişimi! Vatandaş sokağa döküldü

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 10.00 sularında bir intihar girişimi meydana geldi. İnşaat halinde bulunan bir binanın üst katına çıkan vatandaşın önce eline geçen malzemeleri aşağı fırlattığı daha sonra "intihar edeceğim kimse beni durdurmasın" cümlelerini sarfettiği iddia edildi. Sokaktan yükselen sesleri fark eden mahalleli sokağa dökülüp, kendi canına kıymak isteyen vatandaşı ikna etmeye çalıştı.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmesinin ardından, ikna edilen vatandaş binadan indirildi. O anlar bölgedeki vatandaşlar tarafından kameralara kaydedildi.

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