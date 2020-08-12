Tuzla'da koronavirüs denetimleri sürmeye devam ediyor!

Ülke genelinde ''Sağlık İçin Hepimiz İçin'' sloganıyla yapılan eş zamanlı denetimlerde Tuzla Belediyesi, ilçe genelindeki denetim çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Maske, mesafe ve hijyen kuralları ile ateş ölçümü gibi uygulamaların da denetlendiği uygulamada vatandaş ve esnaf bilgilendirilirken, maske dağıtımı da gerçekleştirildi.

Denetimlere katılan Tuzla Belediye Başkanı Sr. Şadi Yazıcı, “Pandemi sürecinde aslında kontrollü serbestisi olan bir döneme girmiştik ama bazı kontrolsüzlüklerin veya bazı aşırılıkların olduğu görülünce bu denetimler gerekli görüldü. Biz de ilçemizde şimdi pazar yeri, işyeri ve bazı dükkânları ziyaret ederek bu denetimleri yaparak ilçemizin tamamında kontrollü serbestliği çok büyük serbestlik gibi algılayan vatandaşımıza hem bireysel olarak maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattık. Aynı zamanda toplumsal yoğunlukların olduğu yerlerde dikkat etmeli, mecbur kalmadıkça girilmemesi gerekli diye düşünüyorum. İnşallah bu süreci en güzel şekilde hep birlikte atlatmayı diliyorum.” dedi.

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı ve İlçe genelinde yapılan denetim ve kontroller gün boyu sürecek olup, saat 24.00’te sona erecektir.