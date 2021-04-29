Tuzla'da koronavirüs sürecinde ücretsiz berber hizmeti başladı!

Tuzla'da sosyal belediyecilik projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlar ücretsiz berber hizmeti verilmeye başlandı. Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda faaliyet gösteren berbere ilk sürprizde Başkan Yazıcı'dan geldi.

Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla açılan ‘Tuzla’nın Berberi’, ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlar için ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda ilk tıraşlarda yapıldı. Tuzla’da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların ve dezavantajlı vatandaşların, berbere ulaşımı da Tuzla Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca berber dükkanında Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, tek kullanımlık önlükler ile her tıraştan sonra dezenfekte edilen malzemeler kullanılacak. İlk tıraşını olan vatandaşlara da Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sürpriz yaparak ziyarette bulundu.

''PANDEMİ DÖNEMİNİ DE HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ''

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Şelale Park’ta bizim Engelli Koordinasyon Merkezimizin, önündeyiz. Burada birkaç noktayı Engelli Koordinasyon Merkezi olarak ayarlamıştık. Şu anda verilen hizmet, Koronavirüs salgını döneminde yaşlı olan, engelli olan ve bazı problemleri olabilecek olan vatandaşlarımıza berber hizmeti verebilmek, saçlarını bu dönemde kestirmek ihtiyacı duyan ve kişisel bakımlarını yaptırmak isteyenlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız ile beraber burada güzel bir merkez oluşturduk. Yaşlılar Merkezimizdeki, misafirlerimizden bir tanesi şu anda içeride tıraşını oluyor. Bu hizmete de devam edeceğiz. Pandemi dönemini de hep birlikte dayanışma içerisinde atlatacağız. Öncelikle Sağlık Bakanlığımız ve Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı aşılarımızı olarak mutlaka, maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek bu savaşı kazanacağız” dedi.

Tuzla’nın Berberi’nde saç tıraşı olan Kemal Özdemir,” Şifa Mahallesi’nden geliyorum. Çok güzel bir uygulama. Ben Yaşlılar Merkezi’ne 3-4 senedir geliyorum. Yaşlılar Merkezi’ne gelip tıraş oluyordum. Bundan sonra burada olacağım” dedi.